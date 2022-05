POL-BOR: Bocholt - Auto aufs Dach gestiegen

Bocholt (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Samstag in Bocholt eine junge Frau sexuell belästigt. Diese war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Gustav-Heinemann-Promenade am Aasee in Richtung Biemenhorst unterwegs. Ein anderer Radfahrer sprach sie zunächst mehrfach an und passte sie schließlich kurz vor der Straße Degelingsesch ab. Dort berührte er die Radfahrerin in unsittlicher Weise. Diese wehrte sich und ...

