Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag in Bocholt eine junge Frau sexuell belästigt. Diese war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Gustav-Heinemann-Promenade am Aasee in Richtung Biemenhorst unterwegs. Ein anderer Radfahrer sprach sie zunächst mehrfach an und passte sie schließlich kurz vor der Straße Degelingsesch ab. Dort berührte er die Radfahrerin in unsittlicher Weise. Diese wehrte sich und flüchtete. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank, schwarze, kurze lockige Haare, dunkler Teint, deutsch mit Akzent sprechend, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell