POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Auf Kreuzung mit Rettungswagen kollidiert

Ahaus (ots) - Am Freitagabend versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in eine Garage an der Straße "Am Stadtgraben" einzudringen. Das Garagentor hielt den Hebelversuchen der Täter stand. Der Vorfall hat sich zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr abgespielt. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 ...

mehr