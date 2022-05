Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firmenwagen eingedrungen

Bocholt (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bocholt: Die Täter hatten einen Firmenwagen aufgehebelt, der an der Paulstraße stand. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Baugerätschaften. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

