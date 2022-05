Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Sonntag in Ahaus-Wüllen bei einem Zusammenstoß erlitten. Ein 63-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Gescher Damm (K35) in Richtung Gescher unterwegs. In der Bauerschaft Oberortwick wollte ein 83-Jähriger mit seinem Pedelec zu diesem Zeitpunkt den Gescher Damm von links kommend queren. Der Stadtlohner fuhr nach ersten Erkenntnissen links an einem haltenden Wagen vorbei in die Einmündung hinein. Der Pedelecfahrer stürzte bei der Kollision mit dem Motorrad auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Kradfahrer aus Dinslaken zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet den Fahrer des haltenden Pkw, sich als Zeuge unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

