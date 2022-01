Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Tanklaster kollidiert mit Autos - Mehrere schwer Verletzte

Hannover (ots)

Am Freitagvormittag, 07.01.2022, ist ein Tanklastzug auf fünf Autos auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Lehrte und Lehrte-Ost aufgefahren. Bei dem Unfall wurden vier Personen teils schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 08:50 Uhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Tanklastzug, jedoch ohne Gefahrgut zu transportieren, die BAB 2 in Richtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Lehrte und Lehrte-Ost fuhr er auf der rechten Spur aus bislang ungeklärten Gründen auf einen am Stauende stehenden BMW auf. Der BMW-Fahrer sah das Unglück von hinten anrollen und versuchte noch nach links auszuweichen. Jedoch kollidierte der Tanklastzug mit dem Heck des BMW. In der Folge fuhr der Tanklastzug auf der rechten Spur weiterhin auf einen gelben Audi A3 auf, dieser wurde nach vorne auf einen Citroen geschoben. Der Citroen kollidierte mit einem davorstehenden VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf unter einem davorstehenden Sattelauflieger geschoben. Der 41-jährige Fahrer des gelben Audis, die 50-jährige Fahrerin des Citroens und der 23-jährige Fahrer des Golfs wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Tanklastzuges erlitt einen Schock. Der 29-jährige Fahrer des BMW erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen für weitere medizinische Behandlungen in ein Krankenhaus. Im Einsatz befand sich auch ein Rettungshubschrauber. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die BAB 2 in Richtung Berlin für etwa fünf Stunden gesperrt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf circa 80.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, desch

