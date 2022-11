Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jährige kommt von der Fahrbahn ab - hoher Sachschaden

Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Seat-Fahrerin die Dossenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg, als sie in Höhe einer Tankstelle, aus bislang nicht bekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem geparkten VW kollidierte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben. Trotz der Airbag-Auslösung im Seat blieben die 19-Jährige sowie ihre Beifahrerin unverletzt. Die Straßenbahnschienen sowie die Fahrbahn in Richtung Stadtmitte waren kurzzeitig blockiert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 14.000 Euro.

