Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in der Daimler-Benz-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, wahrscheinlich ein LKW-Fahrer, beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten VW-Caddy und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt über 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell