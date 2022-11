POL-MA: Wiesloch: Hauswand eingestürzt; Ursache unklar; keine Verletzte; Verkehrssperrungen eingerichtet; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Montagmittag, gegen 15:55 Uhr, missachtete ein roter Pkw das Rotlicht einer Ampel in der Casterfeldstraße (B 36) auf Höhe der Abfahrt zur B 38a. Zur selben Zeit fuhr auf der Casterfeldstraße eine Straßenbahn in Richtung Stadtmitte. Die Fahrerin der Straßenbahn konnte einen Zusammenstoß mit dem roten Pkw nur durch eine eingeleitete ...

mehr