POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Dienstagnacht, gegen 01.40 Uhr, befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Opels die Lagerstraße, um vor einer dortigen Diskothek in eine freie Parklücke zu fahren. Eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern versuchte sie daran zu hindern, indem sie die Parklücke dort stehend blockierten. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge die Männer den Pkw mit Tritten und Schlägen attackierten. Als die Geschädigte aus ihrem Pkw stieg, wurde ihr von einem der Beschuldigten der Autoschlüssel abgenommen und auf den dahinterliegenden Parkplatz geworfen. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Industriestraße. An dem Opel entstand ein Sachschaden an der Stoßstange. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, dunkelhäutig, dunkle lockige Haar. Die Männer waren überwiegend dunkel gekleidet. Drei der Personen waren bekleidet mit einer mit grünen Jacke, einer roten Jacke und einer roten Kappe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen unter 0621-33010.

