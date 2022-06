Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte stahlen E-Bikes aus Lagergebäude - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.06.2022), gegen 02:00 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere E-Bikes aus einem Lagergebäude in der Straße Auwiese in Kreuztal-Kredenbach.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Büroräume, stießen gelagerte Fahrräder um und stahlen schließlich mehrere E-Bikes. Die Räder konnten im Nahbereich allesamt wieder aufgefunden werden.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732 909-0.

