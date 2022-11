POL-MA: Mannheim: Vollsperrung auf A6 beendet; zwei Personen leicht verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Ein Einbruch am frühen Sonntagmorgen in einen Baumarkt in der Zündholzstraße schien für die noch unbekannten Täter offenbar ohne Aussicht auf Erfolg gewesen zu sein. Zuvor drangen diese wohl zuerst gewaltsam in das nahegelegene Schnellrestaurant einer Fastfood-Kette ein ...

mehr