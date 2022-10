Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher gelangen mit brachialer Gewalt in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen nutzten Einbrecher die Urlaubsreise eines Ehepaares, um in deren freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Unterbruch in Schiefbahn einzubrechen. Die Tochter des Paares, welche sich in der Zeit um das Haus kümmerte, fand dieses am Sonntagmorgen in völlig durchwühltem Zustand vor. Die umgehend hinzugerufenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass am gartenseitigen Kellerzugang des Hauses, sowie an einer weiteren Tür im Inneren durch den oder die unbekannten Täter massiv gehebelt wurde, um in das Gebäude zu gelangen. Hierbei wurden beide Türen verbogen und Schließriegel teilweise abgerissen. Ob etwas entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert und eben jene Ermittlungen aufgenommen. Sollten sie im genannten Zeitraum etwas verdächtiges im Bereich der Straße Unterbruch festgestellt haben, melden sie sich bitte telefonisch bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (963)

