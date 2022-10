Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 192 bei Sternberg

Sternberg (ots)

Gegen 11:50 Uhr erhielt die Polizei am 09.10.2022 Kenntnis über einen Unfall auf der Bundesstraße 192 zwischen Dabel und Borkow bei Sternberg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet hier der 65-jährige Fahrer eines Citroën Kleinwagens in Fahrtrichtung Dabel in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer am Unfallort informierten die Rettungskräfte und fanden den Fahrer bereits bewusstlos im Fahrzeug vor. Zur schnellen medizinischen Hilfe kam neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der lebensbedrohlich verletzte Fahrer wurde noch an der Unfallstelle und in der weiteren Folge mehrfach reanimiert. Dadurch konnte der 65-Jährige nicht mit dem Rettungshubschrauber transportiert und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Plau am See gebracht werden wo er gegen 14:45 Uhr seinen Verletzungen erlag. Zur Unfallaufnahme, Durchführung der medizinischen Erstversorgung und Bergung des Pkw musste die B 192 bis 14:45 Uhr voll gesperrt werden. Zusätzlich waren etwa 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Borkow und Dabel im Einsatz. Der Unfallschaden wird polizeilich auf 6.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

