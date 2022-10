POL-HRO: 38-jährige Fußgängerin bei Unfall in Rostock Groß-Klein schwer verletzt

Parchim (ots) - Gegen 14:45 Uhr erhielt die Polizei am 06.10.2022 über den Notruf die Mitteilung über einen brennenden Pkw auf der BAB 24 kurz vor der Anschlussstelle Parchim in Fahrtrichtung Berlin. Beim Eintreffen des Funkwagens der Autobahnpolizei Stolpe brannte der Pkw Skoda bereits in voller Ausdehnung. Für die Dauer der Löscharbeiten und Bergung des Skoda musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin bis 15:45 Uhr ...

