POL-PDNR: erneuter Einbruch in Industriebetrieb - Kabeltrommeln mit Kupferkabel gestohlen

Roßbach (Wied) (ots) - Am Montagnachmittag kam es im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 15:00 Uhr in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Spurenlage nach zu urteilen beschädigte der / die Unfallverursacher/- in beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW VW Polo der Geschädigten im Bereich der Fahrerseite. Am PKW der Geschädigten wurden rote Lackspuren vom PKW des / der Unfallverursacher/- in gesichert. Zeugen werden gebeten, mögliche ...

mehr