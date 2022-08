POL-PDNR: Straßenraub in Asbach

Dickendorf (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2022 wurde kurz nach 10:00 Uhr, ein Garagenbrand in Dickendorf in der Waldstraße gemeldet. Bevor das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte, wurde es von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine Frau wurde nach Inhalation von Rauchgasen vom Rettungsdienst versorgt. Die Frau betrat nach Ausbruch des Feuers das Gebäude, um aus ihrer Wohnung ...

mehr