Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Vereinsheim und Jugendtreff

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag, 28.02.2022, auf Dienstag, 01.03.2022, sind Unbekannte in der Brückenstraße in ein Vereinsheim sowie in einen Jugendtreff eingebrochen. Um in das Vereinsheim zu gelangen wurden zwei Fensterscheiben eingeworfen / zerschlagen sowie eine Tür aufgebrochen. Am Jugendtreff wurde eine verglaste Tür eingeworfen / zerschlagen um ins Innere zu gelangen. Aus dem Jugendtreff wurde eine in einem Schrank eingeschlossene mobile Musikbox gestohlen. Was aus dem Vereinsheim gestohlen wurde ist hier noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden dürfte jeweils mindestens 1.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell