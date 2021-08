Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Kollision zwischen Motorrad und Reh auf Autobahn

Freiburg (ots)

Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 01.25 Uhr, die Autobahn A 5 in Richtung Karlsruhe. In Höhe der Ortschaft Istein überquerte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 500 Euro. Das Reh verstarb am Unfallort.

