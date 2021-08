Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rennradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich dabei

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 24.08.2021, gegen 10.30 Uhr, die Hauptstraße in Altweil in Richtung Stadtmitte. An der Eimündung zur Lörracher Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 54-jähriger Rennradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Sturz zog sich der Rennradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

