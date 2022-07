Hannover (ots) - Mehrere Haftbefehle wurden am Donnerstag und Freitag am Flughafen Hannover-Langenhagen vollstreckt. Am 02. Juni um 02:00 Uhr musste ein 41-jähriger seine Reise aus Antalya in Hannover beenden. Er wurde durch Beamte der Bundespolizei festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover bestand. Wegen gewerbsmäßigen Betruges in ...

