Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fußgängerin leicht verletzt

Borken (ots)

Beim Zurücksetzen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Borken eine Fußgängerin erfasst. Diese erlitt leichte Verletzungen. Eine 47-Jährige hatte ihren Wagen gegen 09.30 Uhr auf der Aechterhookstraße wenden wollen und war deshalb rückwärts in die Einmündung zur Mollenwieske gefahren. Dabei prallte die Rhederin gegen die 55-jährige Borkenerin. Diese kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

