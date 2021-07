POL-ME: Fahrradfahrer kommt nach Widerstand in Polizeigewahrsam - Mettmann - 2107143

Polizei Mettmann

Fahrradfahrer kommt nach Widerstand in Polizeigewahrsam - Mettmann - 2107143

Mettmann

Ein 29-jähriger Mettmanner leistete im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle am Mittwochabend (28. Juli 2021) in Mettmann Am Königshof derartig Widerstand gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Das war geschehen:

Der Mann bediente, während er auf seinem Fahrrad an der Straße Am Königshof unterwegs war, sein Handy, weshalb er von den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten kontrolliert wurde. Weil sie in der Umgebung Cannabisgeruch wahrnahmen, wurde er auf den Konsum von Drogen und Alkohol angesprochen. In seinem Beutel fanden sie einen Crusher und weitere Gebrauchsutensilien mit Anhaftungen von Cannabis. Der 29-Jährige verhielt sich im Zuge der weiteren Maßnahmen verbal und körperlich derartig aggressiv, dass er fixiert werden musste. Auch im weiteren Verlauf leistete der Mann körperlichen Widerstand, weshalb er zur Wache nach Mettmann gebracht wurde und zur Verhinderung weiterer Straftraten in Gewahrsam genommen wurde.

Auf ihn kommen mehrere Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

