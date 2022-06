Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Aus Antalya in die JVA

Mehrere Haftbefehle am Flughafen Hannover vollstreckt

Hannover (ots)

Mehrere Haftbefehle wurden am Donnerstag und Freitag am Flughafen Hannover-Langenhagen vollstreckt.

Am 02. Juni um 02:00 Uhr musste ein 41-jähriger seine Reise aus Antalya in Hannover beenden. Er wurde durch Beamte der Bundespolizei festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover bestand. Wegen gewerbsmäßigen Betruges in mehreren Fällen muss der Deutsche für insgesamt 3 Jahre und 3 Monate die nächste Zeit in der Justizvollzugsanstalt verbringen.

Gegen 11:15 Uhr wurde ein junger Bulgare aus Burgas kommend bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht, da er eine Ordnungswidrigkeit von 30,00 EUR nicht bezahlt hatte. Alternativ hätte der 26-jährige einen Tag in einer JVA verbringen müssen. Da er die Strafe bezahlen konnte, durfte er seine Reise nach Hause fortsetzen.

Am 03. Juni gegen 08:00 Uhr wurde bei der Ausreise nach Belgrad festgestellt, dass eine 28-jährige von der Staatsanwaltschaft Passau mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie war im Dezember 2021 wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Nach diesem Schuldspruch hätte sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 150,00 EUR bezahlen müssen. Da sie die Strafe bei den Beamten bezahlen konnte, durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell