Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hannover (ots)

Bundespolizisten haben am vergangenen Samstag einen 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft aus der Türkei am Flughafen Hannover-Langenhagen verhaftet. Die Überprüfung der Personalien bei der Einreisekontrolle ergaben, dass der Deutsche durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde.

Der Deutsche wird beschuldigt im Jahre 2020 für das Drogenmilieu im Inland sowie in Südamerika im großen Ausmaß Geldwäsche betrieben und unrechtmäßig erlangte Vermögenswerte verschleiert zu haben. Diese belaufen sich auf 1.905.000,00 Euro.

Der Verhaftete wurde der Haftrichterin beim Amtsgericht Hannover vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

