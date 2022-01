Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen - Haspe (ots)

Am 07.01.2022, zwischen 14:00 und 22:15 Uhr, kam es in der Louise-Märcker-Straße in Hagen Haspe zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Tatzeitraum die hölzerne Wohnungstür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Nach Angaben des Geschädigten wurden sein Ausweis, eine Debitkarte, 215EUR Bargeld und zwei Parfümflaschen der Marke Joop entwendet. Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell