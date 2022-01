Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots)

Am 07.01.2022 gegen 20.00 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW den Märkischen Ring. Hierbei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Anlässlich des Geschwindigkeitsverstoßes wollten Polizeibeamte den PKW überprüfen. Der Autofahrer stellte sein Auto in der Adolfstraße ab und flüchtete zu Fuss. Er konnte von den Beamten danach angetroffen und doch überprüft werden. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Zudem war er nicht in Besitz eines Führerscheins. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

