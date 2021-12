Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fenster und Rollladen an Testzentrum beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 19.12.2021, gegen 15:30 Uhr, meldete ein Anrufer der Polizei, dass er beim Spazierengehen in der Edigheimer Straße ein offenes Fenster am Testzentrum-Container gesehen habe. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie einen verbogenen und gebrochenen Rollladen sowie eingedrückte Fensterscharniere fest. Gestohlen wurde nichts. Die Schadenshöhe an Fenster und Rollladen liegt bei etwa 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell