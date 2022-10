Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): Einbruch in Schnellrestaurant fordert hohen Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise!

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Ein Einbruch am frühen Sonntagmorgen in einen Baumarkt in der Zündholzstraße schien für die noch unbekannten Täter offenbar ohne Aussicht auf Erfolg gewesen zu sein. Zuvor drangen diese wohl zuerst gewaltsam in das nahegelegene Schnellrestaurant einer Fastfood-Kette ein und erbeuteten dort Bargeld aus einem Tresor.

Die Einbrecher hebelten hierzu zunächst gegen ungefähr 5:20 Uhr ein Fenster des Schnellrestaurants auf, von wo aus sie im weiteren Verlauf in den Tresorraum gelangen konnten. Hier öffneten sie den Tresor und entnahmen aus diesem einen mittleren, vierstelligen Betrag an Bargeld, ehe sie das Gebäude wieder verließen.

Anschließend versuchten die Einbrecher durch erneutes Aufhebeln eines Bürofensters, sich Zutritt zu einem, nur wenige Meter entfernten, Baumarkt zu verschaffen, was Ihnen offensichtlich zunächst auch gelang. Vermutlich aufgrund einer sicher verschlossenen Tür oder aber, weil die unbekannten Täter bei der Ausübung ihrer Tat gestört wurden, mussten die Einbrecher die Büroräumlichkeiten des Baumarktes offenbar zeitnah wieder verlassen, ohne hierbei etwas entwenden zu können.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen - Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621 / 174-4444 zu wenden.

