Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken einen Renault Twingo auf einem Parkplatz in der Hohenzollernstraße touchiert. Nach dem Unfall kümmerte sich der Unbekannte nicht um den Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro an der rechten Fahrzeugseite und fuhr unerkannt weiter. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Fensterscheiben beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eine Fensterfront in der Straße "Am Muckentäle" beschädigte. Der Unbekannte gelangte mutmaßlich über ein Gerüst in das 4. Obergeschoss des Rohbaus und beschoss die Fenster mit einem bislang unbekannten Geschoss. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Zeugen der Tat, insbesondere Personen, die zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 9.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Scheer

Abbiegevorgang zu spät erkannt

Mutmaßlich weil ein 23-jähriger VW-Fahrer den Abbiegevorgang einer vorausfahrenden 26-jährigen Ford-Lenkerin zu spät erkannte, kollidierte er mit deren Fahrzeug am Montag um kurz vor 16.30 Uhr auf der K 8265. Die Frau war von Scheer kommend in Richtung Laucherthal unterwegs, als diese mit ihrem Ford in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 23-Jährige erkannte das zu spät, bremste sein Fahrzeug zwar noch ab, streifte aber das Heck des Fords beim Ausweichen auf den Grünstreifen. Durch die Kollision wurde der VW in ein angrenzendes Feld geschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich jeweils auf etwa 5.000 Euro.

Bad Saulgau

Unbekannte versuchen Münzautomat aufzubrechen

Unverrichteter Dinge mussten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ihr Vorhaben abbrechen, als sie versuchten, den Münzautomaten an einer Waschanlage in der Schwarzenbacher Straße aufzubrechen. Durch die massive Gewalteinwirkung entstand an dem Automaten ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die in der Tatnacht im Bereich der Autowaschanlage Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell