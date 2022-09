Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Mehrere Pkw beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag drei Autos zerkratzt, die im Bleichweg geparkt waren. Insgesamt beläuft sich der an dem BMW, dem VW und dem Mercedes mutwillig verursachte Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 14 Uhr an den Straßen Hildegardring / Am Schättlisberg ereignet hat. Beim Geradeausfahren über die abknickende Vorfahrtsstraße hinweg übersah die 31-jährige Fahrerin eines Audi eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin, die von rechts kam und der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Beide Frauen blieben bei der Kollision der Fahrzeuge glücklicherweise unverletzt.

Sipplingen

Zwei Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Verletzungen erlitten zwei Fahrradfahrer, die am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Ludwigshafen und Sipplingen unterwegs gewesen sind. Ein 65-jähriger Fahrradfahrer wollte einen ebenfalls 65 Jahre alten Zweiradfahrer überholen, wobei die beiden Männer seitlich zusammenprallten und stürzten. Beide Beteiligten trugen keinen Fahrradhelm und mussten durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Friedrichshafen

Mann leblos im Wasser aufgefunden

Passanten haben am Samstagmorgen im Bereich der Uferstraße einen leblosen Mann im Wasser aufgefunden. Nachdem die Identität des Mannes zunächst unbekannt war, konnte der 68-Jährige zwischenzeitlich identifiziert werden. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall, beispielsweise einem Sturz aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Friedrichshafen

Technischer Defekt löst Gefahrenmeldeanlage an Schule aus

Aufgrund eines technischen Defekts hat am Montagmorgen die Gefahrenmeldeanlage am Beruflichen Schulzentrum in Friedrichshafen ausgelöst. Mehrere Polizeistreifen überprüften die Örtlichkeit und konnten nach Bestätigung des Fehlalarms zügig Entwarnung geben. Zur Betreuung von Schülern und Lehrern wurde auch das Kriseninterventionsteam verständigt, um vor Ort ein Gesprächsangebot zu schaffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell