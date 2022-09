Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Pkw touchiert

Ein 73-jähriger Audi-Fahrer streifte am Sonntagnachmittag beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Wagen im Kapellenweg. Durch die Kollision wurde die Tür des geparkten VW beschädigt und beim Audi entstand ein Schaden an der Kofferraumklappe. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Im Anschluss musste der 73-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 800 Euro.

Hohentengen

Alkoholisierter Mofa-Fahrer ohne Helm unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 58-jähriger Mofa-Fahrer rechnen, nachdem dieser am Sonntag gegen 18 Uhr alkoholisiert in einem Teilort unterwegs war. Eine Polizeistreife wurde auf den Kleinkraftrad-Lenker aufmerksam, da dieser ohne Helm fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin die Polizeibeamten den Mann zur Blutentnahme in ein Klinikum brachten. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Pfullendorf

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem sich ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagmittag, dem 10.9., und dem gestrigen Sonntagmittag gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Ringstraße verschafft hat. Der Unbekannte durchsuchte mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der Täter einen Geldbeutel samt Inhalt und ein Smartphone. Die Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in der Woche im Bereich der Ringstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Gammertingen/Neufra

Brand in Gebäude / Brennendes Bett

In Brand geriet am Samstag um kurz vor 6 Uhr ein Bett im Obergeschoss eines Gebäudes in der Schillerstraße. Brandursächlich war mutmaßlich ein technischer Defekt an einem Ladekabel, welches zum Aufladen eines Smartphones an der Stromversorgung angeschlossen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit über 40 Mann vor Ort waren, löschten den Brand im Obergeschoss rasch und verhinderten damit eine Ausbreitung auf das restliche Gebäude. Alle Bewohner befanden sich außerhalb des Wohnhauses und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150.000 Euro.

Meßkirch

Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Gesamtschaden von 15.000 Euro, eine schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag um kurz vor 5.30 Uhr auf der B 313 ereignet hat. Ein 52-jähriger VW-Lenker war in Richtung Inzigkofen-Engelswies unterwegs, als er mutmaßlich das dortige Überholverbot missachtete und einen vorausfahrenden Lastwagen überholte. Der 24-jährige Lenker des Sattelzugs erkannte den herannahenden Gegenverkehr und bremste sein Fahrzeug ab. Ein entgegenkommender 22-jähriger Fahrzeug-Führer erkannte die Situation ebenfalls, bremste seinen Wagen ab und lenkte diesen zum rechten Fahrbahnrand hin, wodurch eine Frontalkollision mit dem Überholenden verhindert werden konnte. Der 52-Jährige beendete seinen Überholvorgang, kollidierte jedoch beim Wiedereinscheren mit dem Vorderrad des Lastwagens. Dadurch wurde sein Fahrzeug abgewiesen und prallte im Gegenverkehr gegen einen Citroen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen in eine Böschung abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Die 55-jährige Fahrerin wurde in ihr Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus diesem geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst zu ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht, sowie auch der Unfallverursacher und sein Beifahrer, die leicht verletzt wurden. Die B 313 war während der Unfallaufnahme bis gegen 8 Uhr gesperrt. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 52-jährigen Unfallverursachers. Der Citroen und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

