Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Weil er mit seinem Fahrzeug ohne Licht in der Seestraße unterwegs war, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntag kurz nach 21 Uhr einen 43-jährigen Autofahrer gestoppt. Nachdem die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten und ein Test einen Wert von fast 1,5 Promille ergeben hatte, veranlassten sie eine Blutentnahme in einem Klinikum. Den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des 43-Jährigen behielten die Beamten ein und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.

Weingarten

E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss war ein 31-Jähriger am Samstagabend im Stadtgebiet auf einem E-Scooter unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann. Nachdem die Beamten bei ihm eine Kleinmenge Marihuana fanden, und es deutliche Anzeichen dafür gab, dass er vor der Fahrt sowohl Drogen wie auch Alkohol zu sich genommen hatte, wurden dem 31-Jährigen in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Sollte eine Untersuchung dieser eine Beeinflussung des Fahrers bestätigen, kommt auf ihn, neben der Anzeige wegen Drogenbesitzes, auch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinwirkung zu.

Riedhausen

Geld und Süßigkeiten aus Verkaufshäuschen gestohlen

Am vergangenen Wochenende sind aus einem Verkaufshäuschen in der Pfrungener Straße gleich zwei Mal neben mehreren hundert Euro Bargeld auch Süßigkeiten gestohlen worden. Nachdem dem Aufsteller des Häuschens kurz nach der zweiten Tat am Sonntag zwei verdächtige 19-Jährige aufgefallen waren, verständigte er die Polizei und stellte das Duo. Die hinzugerufenen Beamten fanden im Motorroller der beiden einen Teil der süßen Beute sowie Verpackungsmaterial. Nachdem die 19-Jährigen einer Nachschau ihrer Wohnung zustimmten, wurde auch dort weiteres süßes Naschzeug gefunden. Die beiden haben sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich zu verantworten.

Baindt

Fahrzeuglenker nach Unfall verstorben

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein inzwischen 80 Jahre alter Mann, der am 6. September 2022 mit seinem Jeep in der Schachener Straße gegen einen Baum geprallt ist.

Hier unsere Pressemitteilung vom 07.09.2022:

Baindt

Autofahrer prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Dienstag kurz vor 13.30 Uhr in der Schachener Straße gegen einen Baum gefahren ist. Der 79 Jahre alte Jeep-Lenker war in Richtung Schachen unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße steuerte. Er prallte wuchtig gegen den neben der Straße befindlichen Baum und wurde durch die Kollision im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Lenker mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug. Er musste an der Unfallstelle kurzzeitig reanimiert werden und wurde im Anschluss zur medizinischen Versorgung in eine Klink transportiert. Es besteht Lebensgefahr. Warum der Mann mit seinem Wagen von der Straße abkam ist derzeit Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen. Eine medizinische Notlage während der Fahrt kann nicht ausgeschlossen werden. Der Jeep war nach der Kollision so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Berg

Unfall zieht weitere polizeiliche Ermittlungen nach sich

Einen 15 Jahre alten Radfahrer hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Staudenstraße übersehen. Der Jugendliche, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war, stürzte aufgrund der Kollision und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme an dem Pedelec technische Veränderungen feststellten, durch die eine höhere Geschwindigkeit erreicht wurde, ist für das Zweirad eine Fahrerlaubnis sowie eine Versicherung notwendig. Daher muss neben dem 26-Jährigen nun auch der Jugendliche mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Wangen

Gegenstand trifft Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Von einem bislang unbekannten Gegenstand ist am Sonntag kurz vor 19 Uhr ein Fahrzeug auf der A 96 getroffen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30 Jahre alte Lenker eines BMW zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg unterwegs, als der Gegenstand gegen die Windschutzscheibe prallte. Glücklicherweise durchschlug das Objekt die Scheibe nicht, sodass niemand verletzt wurde. Da sich am Ereignisort keine Brücke befindet und die Straße Angaben des 30-Jährigen zufolge frei war, ist derzeit unklar, wie der Gegenstand gegen den BMW geprallt ist. Daher bittet die Verkehrspolizei Kißlegg etwaige Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zum Hergang machen können, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Wangen

Zeugin löscht Brand und verhindert Schlimmeres

Dem geistesgegenwärtigen Verhalten einer Zeugin ist es zu verdanken, dass sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein Feuer in der Siemensstraße nicht weiter ausbreiten konnte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge setzte ein bislang unbekannter Täter Papier und Plastik in Brand, das in der Nähe eines Firmengebäudes gelagert war. Die Zeugin sah die Flammen und löschte diese sofort, sodass an der Wand des Gebäudes nur geringer Sachschaden entstand. Weder die Frau noch weitere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude befanden, wurden verletzt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Amtzell

Ersthelfer und Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 32 bei Amtzell am Freitag, bei dem ein Fahrer getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen und Ersthelfern, die an der Unfallstelle waren. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Unsere Meldung vom 16.09.2022:

Amtzell/ Landkreis Ravensburg

Unfall auf Bundesstraße fordert ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der B 32 bei Amtzell ereignet. Um kurz nach 7 Uhr kam den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein 71 Jahre alter Fahrer, der nach Ravensburg unterwegs war, mit seinem Kleintransporter aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine ihm entgegenkommende 21-Jährige in einem Smart wich dem Kleintransporter aus und überschlug sich daraufhin mit ihrem Wagen rechts neben der Straße. Sie wurde schwer verletzt. Der Kleintransporter prallte dann frontal gegen einen hinter dem Smart fahrenden Skoda, dessen 54 Jahre alter Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 54-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher erlitt bei der Kollision schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Eine hinter dem Skoda fahrende 51-Jährige in einem BMW wich den zusammenprallenden Autos vor ihr noch aus und streifte mit ihrem Pkw die beiden Unfallwagen. Sie wurde dabei nicht verletzt. Die beiden schwerverletzten 21- und 54-Jährigen wurden von Rettungsdiensten, nach einer ersten Untersuchung vor Ort, in umliegende Krankenhäuser gebracht. In den Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber eingebunden, der einen Notarzt zur Unfallstelle brachte. Der Sachschaden, der an den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort und hat eine Umleitung der Bundesstraße eingerichtet, da die Straße aktuell immer noch gesperrt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Wolfegg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Rötenbacher Straße entstanden ist. Ein 59-jähriger Volvo-Lenker übersah an der Einmündung aus der Fürst-Willibald-Straße kommend einen den Audi eines vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die beiden beschädigten Wagen mussten abgeschleppt werden.

Bad Wurzach/Leutkirch

Besitzer findet entwendeten Pkw wieder

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem Unbekannte am Samstag zwischen Mitternacht und 8 Uhr einen Audi vom Parkplatz eines Sportgeländes im Östringerweg entwendet haben. Der Besitzer des Audi RS5 hatte den Wagen am Freitagabend abgestellt und den Schlüssel im Fahrzeuginnern zurückgelassen. Als er das Fahrzeug am Sonntagnachmittag wieder abholen wollte, fehlte dieses. Nach einer Ortung konnte der 29 Jahre alte Besitzer den Audi in Leutkirch in der Straße "Im Anger" unbeschädigt, aber ohne Schlüssel auffinden. Personen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter oder den Verbleib des Fahrzeugschlüssels geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

