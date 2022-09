Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Montagmorgen im Bereich des Reutewegs ein Holzgeländer und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Hinweise etwaiger Zeugen auf die Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Vandalismus - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Blumenstraße randaliert. Die Täter schlugen eine Kellerscheibe an einem Gebäude ein und zerkratzten ein geparktes Auto. Zudem wurde eine Mülltonne auf die Straße gelegt und weitere Gegenstände umgestellt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Überlingen bittet Anwohner und etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf die unbekannten Personen.

Frickingen

Einbruch in Getränkemarkt

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter über ein Fenster in einen Getränkehandel in der Landstraße eingebrochen. Die Personen durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und öffneten gewaltsam einen Tresor. Nachdem sie das darin befindliche Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten die Täter. Durch ihr Vorgehen richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.700 Euro an. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell