Polizei Köln

POL-K: 220104-2-K Zeugen verhindern Handyraub am Appellhofplatz

Köln (ots)

Drei Passanten (m26, m28, w50) haben am Montagnachmittag (3. Januar) einen Handyraub in der Kölner Innenstadt verhindert. Sie hatten gegen 16 Uhr beobachtet, wie ein Mann (40) an der KVB-Haltestelle Appellhofplatz am Bahnsteig von Gleis 2 versucht hatte, einer 24 Jahre alten Frau das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Unter lautstarken Beleidigungen habe er laut Zeugen die 24-Jährige dabei gegen eine Wand geschubst. Die drei Passanten verständigten die Polizei und stellten sich zwischen die junge Frau und den Angreifer. Polizisten nahmen den polizeibekannten 40-Jährigen fest, als er versuchte, zu Fuß vom Tatort zu flüchten. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell