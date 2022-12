Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände erbeuteten bisher Unbekannte aus einer Wohnung in Heilbronn am Freitagmorgen. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 10.15 Uhr gelangten der oder die Täter zunächst auf unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße. Im Anschluss wurde an einer Wohnungstüre manipuliert und sich somit Zutritt zu der Wohnung verschafft. Im Inneren durchwühlte der oder die Unbekannte die Räumlichkeiten und entkam im Anschluss unerkannt mit dem Diebesgut. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Lauffen am Neckar: Unter Alkoholeinfluss Unall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte ein 22-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Lauffen am Neckar. Der junge Mann befuhr gegen 0.15 Uhr mit seinem PKW die Bahnhofstraße als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung und der Nutzung seinen Smartfphones während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit dem geparkten Ford eines 30-Jährigen zusammenstieß. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eigestetzten Polizisten eine mögliche Alkoholisierung des 22-Jährigen fest, weshalb eine Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daher musste der 22-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgegen. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwaigern: Zu schnell unterwegs - Endstation im Acker

Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 1107 bei Gemmingen. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 5.30 Uhr von Gemmingen kommend in Richtung Stetten. Im Einmünsungsbereich zur Kreisstraße 2160 fuhr er mit seinem Mercedes, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, geradeaus in den Acker einer Gärtnerei. Nach dem Unfall flüchtete der junge Mann zunächst zu Fuß, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen von den eingesetzten Polizisten ausfindig gemacht werden. Der Mercedes des 18-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Mercedes-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Bad Friedrichshall: Alkohol- und Drogenbeeinflussung vermutlich Ursache für Unfall

Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein 27-Jähriger einen Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Bad Friedrichshall-Kochendorf. Der Mann war kurz nach Mitternacht mit einem BMW in Fahrtrichtung Bad Friedrichshall unterwegs. Hier überholte er zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit zwei ordnungsgemäß fahrende Fahrzeuge und scherte dann kurz vor einer Fahrbahnbegrenzung wieder ein. Vermutlich aufgrund der ruckartigen Lenkbewegenung verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Von dort wurde der BMW wieder abgewiesen, drehte sich noch mehrmals und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zunächst heraus, dass der 27-Jährige nicht berechtigt war den BMW zu nutzen und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen einer Alkohol - und Drogenbeeinflussung feststellten, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten um dort eine Blutprobe abzugeben. Während den Maßnahmen im Krankenhaus leistete der 27-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Am BMW entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall: Mit mehr als 1,8 Promille Unfall verursacht

Über 1,8 Promille war das Ergebnis des Alkoholtests eines 26-jährigen Audi-Fahrers nach einem Unfall in Bad Friedrichshall am frühen Samstagmorgen. Der junge Mann hatte zuvor beim Abbiegen von der Amorbacher Straße in die Richard-Wagner-Straße mit seinem Fahrzeug zwei geparkten PKW touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursacht. Im Rahmen der Unallaufnahme wurde die mögliche Alkoholbeeinflussung des 26-Jährigen festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt. Im Anschluss musste der Audi-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neckarsulm-Obereisesheim: Rasen auf Sportplatz mit PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit einem PKW zwischen Mittwoch und Freitag die Rasenfläche des Sportplatzes "Am Rossmarkt" direkt am Neckar in der Brückenstraße in Obereisesheim. Der Fahrer oder die Fahrerin drehte im Tatzeitraum mit seinem oder ihrem Fahrzeug mehrere sogenannte "Wheelies" auf dem Spielfeld. Außerdem wurden "Schlaufen" um die aufgestellten Tore gefahren. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der unbekannten Person oder dem ebenfalls unbekannten Verursacherfahrzeugs machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Ilsfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen zwischen dem 9. Dezember und dem 24. Dezember in ein Einfamilienhaus in Ilsfeld ein. Der oder die Täter verschafften sich über eine Terrassentüre Zutritt zu dem Huas in der Gottlob-Obenland-Straße und durchsuchten alle Räumlichkeiten im Inneren. Anschließend entkammen der oder die Einbrecher unerkannt mit diversen Wertgegenständen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich beim Polizposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Mann mit Schwert unterwegs

Vermutlich aufgrund einer psychischen Außnahmesituation lief ein 28-Jähriger am frühen Samstagmorgen mit einem Schwert in der Hand durch die Frankenbachstraße in Heilbronn-Neckargartach. Ein aufmerksamer Anwohner informierte gegen 0 Uhr die Polizei nachdem ihm der Mann aufgefallen war. Durch die eingesetzten Beamten konnte der 28-Jährige im Anschluss widerstandslos festgenommen und in einer Fachklinik untergebracht werden. Bedroht,angegriffen oder verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell