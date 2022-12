POL-OG: Mittelbaden - Vermehrte Schockanrufe, Warnhinweise der Polizei

Bühl (ots) - Ein Audi-Fahrer war am Dienstagnachmittag auf der Draisstraße in Richtung B3 unterwegs. Kurz nach 14 Uhr ordnete er sich auf Höhe einer Tankstelle in die dortige Abbiegespur Richtung Ottersweier ein. Nachdem ein 20-jähriger BMW-Fahrer von dem Gelände der Tankstelle nach links auf die Draisstraße auffuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Audilenker. Durch den Aufprall verletzte sich der 60-jährige leicht. Er wurde mit einem ...

