Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Alt-Homberg: Mehrere Mülltonnen in Brand - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Bränden am Wochenende (23. und 24. September) geben können:

In Marxloh stand am Freitag (gegen 18:45 Uhr) eine Mülltonne auf der Mittelstraße in Flammen. Durch das Feuer wurde die angrenzende Fassade eines Mehrfamilienhauses leicht beschädigt. Drei weitere nebeneinanderstehende Mülltonnen brannten am Samstag gegen 20:15 Uhr auf der Parallelstraße in Alt-Homberg. Auch hier löste sich durch die Hitze der Putz einer Hauswand; außerdem ging ein Holzzaun kaputt. Bei einem geparkten Auto schmolz zudem ein Teil des Außenspiegels.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell