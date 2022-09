Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Verstorbener im Masurensee ist vermisster 53-Jähriger

Duisburg (ots)

Zwei Wassersportler verständigten am Donnerstagnachmittag (22. September, gegen 15:05 Uhr) die Leitstelle der Polizei und berichteten, dass sie eine leblose Person im Masurensee gefunden hatten. Rettungskräfte bargen den Mann, der an der Wasseroberfläche in Ufernähe trieb. Die Ermittler der Kriminalpolizei identifizierten ihn als den 53-Jährigen, der am Samstag (17. September) ein ferngesteuertes Boot aus dem See bergen wollte und nicht wieder zurückkehrte.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5323239

