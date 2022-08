PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Einbruch Schmuck gestohlen +++ Einbrecherduo ergreift die Flucht +++ Kupferdiebe suchen Baustelle heim +++ Porsche aufgebrochen +++ Pedelec aus Carport entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Einbruch Schmuck gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Lorscher Straße, 22.08.2022, 16.30 Uhr bis 18.10 Uhr

(pa)In Bad Homburg waren am Montagnachmittag Einbrecher am Werk. Zwischen 16.30 Uhr und 18.10 Uhr wurde in der Lorscher Straße ein Reihenhaus zum Ziel der Täter. Diese hebelten ein Fenster auf, stiegen durch dieses in die Wohnräume ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Mit unter anderem Schmuck als Diebesgut verließen die Einbrecher den Tatort anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Einbrecherduo ergreift die Flucht,

Usingen, Egerländer Straße, 23.08.2022, gg. 04.00 Uhr

(pa)In Usingen wurde in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecherpärchen von einem aufmerksamen Nachbarn bei einem Einbruchsversuch gestört. Gegen etwa 04.00 Uhr nachts bemerkte ein Usinger Bürger, der zum Rauchen auf seinen Balkon gegangen war, dass sich im Garten des Nachbarhauses zwei unbefugte Personen aufhalten. Durch den Mann gestört, sei das Duo aus dem Garten des in der Egerländer Straße gelegenen Einfamilienhauses in unbekannte Richtung davongelaufen. Später wurde festgestellt, dass an einem Fenster des Hauses augenscheinlich frische Hebelspuren vorhanden waren. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Es soll sich bei den beobachteten Personen um einen Mann und eine Frau gehandelt haben, zu denen jedoch keine nähere Beschreibung vorliegt. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Kupferdiebe suchen Baustelle heim,

Oberursel, Stierstadt, Kiesweg, 20.08.2022, 12.30 Uhr bis 22.08.2022, 06.25 Uhr

(pa)In Oberursel Stierstadt kam es in den vergangenen Tagen im Bereich einer Baustelle zu einem Kupferdiebstahl. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen betraten Unbekannte ein im Kiesweg gelegenes Baustellengelände. Aus dem dortigen Rohbau entfernten die Täter anschließend gewaltsam mehrere Hundert Meter Kupferdraht. Der angerichtete Schaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Porsche aufgebrochen,

Oberursel, Oberstedten, Grünwiesenweg, 22.08.2022, 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten hatten es Diebe am Montagnachmittag auf den Inhalt eines Porsche Macan abgesehen. Das Fahrzeug war zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr im Grünwiesenweg geparkt, als jemand eine Seitenscheibe des Pkw einschlug und eine im Innenraum befindliche Tasche entwendete. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Pedelec aus Carport entwendet,

Oberursel, Feinbergweg, 21.08.2022, 23.00 Uhr bis 22.08.2022, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag wurde im Oberurseler Feinbergweg ein hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen. Das Pedelec der Marke Canyon - Modell "Neuron:ON 7.0" - war zur Tatzeit im Carport eines Einfamilienhauses abgestellt und angekettet. Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise die Sicherung und flüchteten mit dem über 4.000 Euro teuren E-Mountainbike. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell