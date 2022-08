PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Unfall mit drei Leichtverletzten+++betrunkener Fußgänger stürzt schwer+++Einbrecher vertrieben+++Flucht mit gestohlener Planierraupe+++Betrügerische E-Mails+++Kontrollen - 414 Verstöße+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden - drei Leichtverletzte Bad Homburg, B 456 (Saalburgchaussee) Freitag, 19.08.2022, 12:25 Uhr

(Gr) Am Freitagmittag kam es auf der Bad Homburger Saalburgchaussee zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Oestrich-Winkel fuhr mit seinem Pkw aus einer Haltebucht am rechten Fahrbahnrand auf die Saalburgchaussee in Richtung Usingen auf und übersah hierbei eine von hinten herannahende 64-jährige Autofahrerin aus Schmitten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Pkw erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrzeugführer, sowie ein 23-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Die Unfallgegnerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 14.000,- EUR geschätzt.

Schwerverletzter Fußgänger

Friedrichsdorf-Köppern, Mühlstraße Freitag, 19.08.2022, 19:22 Uhr

(Gr) Am frühen Freitagabend überquerte ein offenbar alkoholisierter 45-jähriger Fußgänger den Mühlweg in Friedrichsdorf-Köppern und stürzte, nach Angaben von Zeugen, ohne fremdes Zutun auf die Straße. Der in Köppern wohnende Mann verletzte sich hierbei schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Hausfriedensbruch - Einbrecher vertrieben Bad Homburg-Gonzenheim, Philipp-Reis-Straße Freitag, 19.08.2022, 03:00 Uhr

(Gr) Ein vermeintlicher Einbrecher wurde am frühen Freitagmorgen von dem Wohnungsbesitzer bei Tatausführung beobachtet und vertrieben. Der Mann wollte gerade durch das halb geöffnete Fenster in das Haus gelangen, als er von dem Bewohner bemerkt wurde. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 180 cm groß - Kräftige Statur - Dunkel gekleidet, vermutlich mit Gucci-Jogginganzug

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Einbrecher in Bommersheim Oberursel, Lange Straße Freitag, 19.08.2022, 08:30 Uhr bis 10:50 Uhr

(SW) Am Freitagmorgen verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie ein gekipptes Fenster des Hauses aufhebelten. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck im Wert von 4000 Euro. An dem Fenster entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Eine Zeugin konnte die beiden Täter beim Verlassen des Hauses beobachten.

Täter 1:

- männlich - zwischen 18 - 20 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - dunkle Kleidung

Täter 2:

- männlich - zwischen 18 - 20 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - dunkle Kleidung

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in/aus Kraftfahrzeug - Scheibe von Taxi eingeschlagen Oberursel, Herzbergstraße Samstag, 20.08.2022, 04:50 Uhr

(SW) Am frühen Samstagmorgen schlug ein unbekannter Täter die Beifahrerseite eines Taxis in der Herzbergstraße ein. Er durchsuchte das Fahrzeug und flüchtete im Anschluss. Ob etwas aus dem VW entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 170cm-180cm - kräftige Statur - südländisches Erscheinungsbild - kurze dunkle Haare - 3/4 Hose beige - dunkles Oberteil

An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl - Unbekannter greift in Portemonnaie Oberursel, Rathausplatz Samstag, 20.08.2022, 10:30 Uhr

(SW) Eine 73-jährige Oberurselerin wurde am Samstag Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Täter bat die Geschädigte in der Oberurseler Innenstadt eine Münze zu wechseln. Während die Geschädigte das Geld wechselte, griff der Täter unbemerkt in ihr Portemonnaie und entwendete 80 Euro Bargeld.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 35-40 Jahre alt - mind. 185 cm - kräftig-sportliche Statur - gepflegtes Erscheinungsbild - schwarze kurze Haare - weißes Hemd - schwarze Hose - sprach gebrochen Deutsch

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen

Diebstahl von zwei Fahrrädern

Oberursel, Mauerfeldstraße Freitag, 19.08.2022, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(SW) Am Freitagmittag stellte ein Oberurseler seine beiden Fahrräder in seinem Garten ab. Ein unbekannter Täter betrat den Garten durch das Gartentor und entwendete die beiden Fahrräder. An den Fahrrädern war jeweils ein Schloss um den Vorderreifen und den Rahmen angebracht. Es handelt sich um ein orange farbenes Mountainbike der Marke Cube, sowie ein blaues Downhill-Fahrrad der Marke Cube. Der Wert der Fahrräder beträgt ca. 3500 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter der Tel. 06171-6240-0 oder unter pst.oberursel.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Linienbus geflüchtet L3025, zwischen Merzhausen und Hunoldstal Freitag, der 19.08.2022, 12:43 Uhr

(Pa) Am Freitagmittag befuhr ein 38-jähriger Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln mit seinem Pkw aus Merzhausen kommend in Fahrtrichtung Hunoldstal die L3025. Der Fahrer scherte trotz durchgezogener Mittellinie und Gegenverkehr aus, um den vor ihm fahrenden Linienbus zu überholen. Trotz des Versuchs durch den entgegenkommenden Fahrzeugführer äußerst rechts zu Fahren um so einen Zusammenstoß zu verhindern, touchierten sich alle drei Fahrzeuge während sie sich auf gleicher Höhe befanden. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000,- Euro. Der Fahrer des Linienbusses setzte seine Fahrt nach der Kollision fort und entfernte sich widerrechtlich von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise an die Polizeistation Usingen unter folgender Telefonnummer: 06081 / 9208-0

Verkehrsunfallflucht - Entgegenkommender Pkw geflüchtet B275, zwischen den Abfahrten Neuweilnau und Altweilnau Freitag, der 19.08.2022, 19:15 Uhr

(Pa) Am Freitagabend befuhr ein 65-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B275 von der Einmündung Altweilnau kommend in Fahrtrichtung der Einmündung Neuweilnau. Der Unfallverursacher befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw den Streckenabschnitt in entgegengesetzter Richtung und geriet im Verlauf einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, wich der 65-jährige Fahrer nach rechts aus und kollidierte hierbei mit der am Fahrbahnrand befindlichen Schutzplanke. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Unfallverursacher flüchtete widerrechtlich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nach dem Verkehrsunfall nachzukommen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.500,- Euro.

Zeugenhinweise an die Polizeistation Usingen unter folgender Telefonnummer: 06081 / 9208-0

Verkehrsunfallflucht - Flucht mit gestohlener Planierraupe Schmitten, Kanonenstraße Samstag, der 20.08.2022, 06:45 Uhr

(Pa) Am Samstagmorgen entwendete eine bislang unbekannte Person eine Planierraupe einer Baustelle im Ortskern von Schmitten und fuhr anschließend mit dieser unberechtigt durch die Ortschaft. Hierbei touchierte der Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw auf der Kanonenstraße. Nachdem der Unfallverursacher die Planierraupe in der Forsthausstraße abstellte, flüchtete er fußläufig in Richtung des Schmittener Ortskerns. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000,- Euro.

Durch einen Zeugen konnte der Unfallverursacher wie folgt beschrieben werden: etwa 20-25 Jahre alt, etwa 180cm groß, männlich, vermutlich deutscher Herkunft, schlanke Figur, kurze blonde Haare, graues Kapuzenshirt, kurze graue Hose, Turnschuhe

Zeugenhinweise an die Polizeistation Usingen unter folgender Telefonnummer: 06081 / 9208-0

Versuchter Betrug durch betrügerische E-Mails Donnerstag, 18.08.2022, 16:02 Uhr Tatort Internet

(SF) Der Kassenwart eines Sportclubs in Schmitten erhielt eine E-Mail. In dieser forderte der angebliche Clubvorsitzende eine Überweisung in Höhe von 3000,00EUR für angebliche Reparaturen und Wartungen. Durch eine direkte Kontaktaufnahme zum Vorsitzenden stellte sich heraus, dass diese E-Mail von einer dritten Person stammte. Die Polizei weist darauf hin, dass derzeit vermehrt Nachrichten in betrügerischer Absicht versandt werden. Durch die Einholung einer Bestätigung über eine verifizierte Rufnummer, E-Mailadresse oder ein persönliches Gespräch kann ein drohender Vermögensschaden vermieden werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht nach Ausparken

Kronberg im Taunus, Geschwister-Scholl-Straße Samstag, 20.08.2022, 18:26 Uhr

(SF) Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken einen grauen Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000EUR geschätzt. Laut der Geschädigten sei der Unfall durch ein rotes Fahrzeug entstanden, welches öfters in dieser Straße parke. Hinweise nimmt die Polizei Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen - 414 Verstöße Kronberg, B455 Abfahrt Altkönigstraße Freitag, 19.08.2022, zw. 10:00 Uhr u. 16:40 Uhr

(SF) Auf der B455, 61476 Kronberg im Taunus, Höhe Abfahrt Altkönigstraße wurden am Freitag, 19.08.2022 zwischen 10 Uhr und 16:40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden von 3.752 vorbeifahrenden Fahrzeugen 414 Verstöße dokumentiert. Bei einem Verkehrsteilnehmer wurden 115 km/h gemessen, obwohl lediglich 60 km/h erlaubt waren.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell