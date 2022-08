PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: WhatsApp-Betrüger erfolgreich +++ Beim Ausparken Radfahrer übersehen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. WhatsApp-Betrüger erfolgreich,

Bad Homburg v. d. Höhe, 15.08.2022

(pa)Anfang dieser Woche waren Kriminelle mit der Masche des WhatsApp-Betrugs im Hochtaunuskreis erneut erfolgreich. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich am Montag in Bad Homburg ereignete. Dabei wurde ein Bürger dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht über 1.500 Euro zu überweisen, um seiner angeblichen Tochter bei der Begleichung einer Möbelrechnung auszuhelfen. Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Nummern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der Polizei.

2. Beim Ausparken Radfahrer übersehen,

Oberursel, Stierstadt, Steinbacher Straße, 17.08.2022, gg. 10.35 Uhr

(pa)Am Mittwochvormittag kam es in Oberursel Stierstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 24-jährige Frankfurterin wollte mit einem Kia gegen 10.35 Uhr in der Steinbacher Straße rückwärts aus einer Parklücke herausfahren. Dabei übersah die Autofahrerin einen in diesem Moment herannahenden Radfahrer, der die Straße aus Richtung Steinbach kommend befuhr. So kam es dazu, dass der Radler - ein 82-jähriger Eschborner - mit dem Pkw der Frau zusammenstieß. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

