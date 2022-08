PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Senior von Gassigänger attackiert +++ Versuchter Gartenhütteneinbruch +++ Bodenbrand in Wald bei Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Senior von Gassigänger attackiert,

Steinbach, An den Kindergärten, 12.08.2022, gg. 11.45 Uhr

(pa)In Steinbach wurde am Freitagmittag ein älterer Herr von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Der 73-jährige befand sich gegen 11.45 Uhr auf einem Spaziergang im Bereich des Weihers "An den Kindergärten", als er nach eigenen Angaben auf einen Mann und eine Frau traf, die auf dem dortigen Kinderspielplatz ihre Hunde ausführten. Als der Senior die Personen darauf angesprochen habe, habe der Mann äußerst aggressiv reagiert. Er soll den 73-Jährigen gewaltsam zu Boden gebracht und festgehalten haben, wobei dieser verletzt und seine Kleidung beschädigt wurden. Weiterhin habe der Gassigänger die Brille des Seniors mutwillig zerstört. Anschließend seien der Täter und seine Begleiterin in Richtung Praunheimer Weg und weiter in Richtung Eschborner Straße davongelaufen. Beschrieben wird der Mann als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 190cm groß mit kurzem braunen Haar. Die Frau wurde auf ein ähnliches Alter geschätzt, soll etwa 180cm groß und sehr kräftig gewesen sein. Sie habe langes Haar gehabt. Beide Personen sollen Warnwesten getragen und jeweils einen großen Schäferhund mit sich geführt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Fahrradfahrer Zeuge des Tatgeschehens geworden sein, dessen Identität jedoch bislang unbekannt ist. Die Polizei bittet diesen wichtigen Zeugen sowie mögliche weitere Personen, die das Geschehen mitbekommen haben oder Hinweise auf die Identität des Täters oder seiner Begleiterin geben können, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden

2. Versuchter Gartenhütteneinbruch,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Beudeweg, Nacht zum 15.08.2022,

(pa)In der Nacht zum Montag kam es in Bad Homburg Ober-Erlenbach zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenhütte. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatten sich Unbekannte über Nacht auf ein im Beudeweg gelegenes Gartengrundstück begeben und versucht, die dortige Hütte aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der verursachte Schaden wird auf einige Hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Bodenbrand in Wald bei Bad Homburg,

Bad Homburg v. d. Höhe, Tannenwaldweg, 14.08.2022, gg. 17.45 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Wald bei Bad Homburg ausrücken. Gegen 17.45 Uhr meldete eine Spaziergängerin ein Feuer in einem Waldstück im Bereich des Tannenwaldwegs. Wie vor Ort festgestellt werden konnte, erstreckte sich der Bodenbrand auf eine Fläche von knapp 50 Quadratmetern, wobei insbesondere trockenes Geäst und Sträucher brannten. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell