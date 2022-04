Polizei Hamburg

POL-HH: 220418-4. Gestohlenes E-Bike führt zur Festnahme von Drogendealer

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 07.04.2022 und 14.04.2022

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Hamburg-Tonndorf

Ein 26-jähriger Deutscher steht im Verdacht, ein E-Bike gestohlen und mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Beamte des Kriminaldauerdienstes führten den Beschuldigten einem Haftrichter zu.

Einem Hamburger wurde am 07.04.2022 sein E-Bike der Marke "Prophete" gestohlen. Kurz darauf wurde dieses Rad auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten. Trotzdem die Kommunikation des Geschädigten mit dem Verkäufer scheiterte, konnten Zivilfahnder des Polizeikommissariates 38 den Anbieter des E-Bike identifizieren und fanden den Abstellort in der Külperstraße in Hamburg-Tonndorf.

Dort bemerkten die Fahnder nicht nur das gestohlene E-Bike sondern auch regen Personenverkehr und Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmitteln durch den 26-Jährigen, den er zusammen mit einer 21-Jährigen Deutschen und einem 33-Jährigen Deutschen betrieb.

Bei der Festnahme durch die Zivilfahnder hatte der 26-Jährige etwa 15 Gramm Kokain bei sich. Daraufhin durchsuchten die Beamten das gemeinsam durch den 26-Jährigen und die 21-Jährige genutzte Zimmer in deren elterlichem Wohnhaus.

Dort wurden unter anderem etwa 800 Gramm Marihuana, 4.550 Euro mutmaßliches Dealgeld, diverses Verpackungsmaterial, diverse Prepaid-Handys und weiteres Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt.

Der 33-Jährige hatte bei seiner Festnahme neben einer kleinen Menge Marihuana und 200 Euro mutmaßlichem Dealgeld auch ein baugleiches Prepaidhandy dabei.

Zudem wurde das E-Bike sichergestellt, welches zweifelsfrei aus dem Diebstahl vom 07.04.2022 stammt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst. Da keine Haftgründe gegen die 21-Jährige und den 33-Jährigen vorlagen, wurden sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Den 26-Jährigen führten die Kriminalbeamten einem Haftrichter zu.

Lg.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell