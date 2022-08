PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Gartenhütte +++ Überholmanöver führt zu Unfall +++ Biker stürzt in Applauskurve +++ Zweiradkontrollen mit Geschwindigkeitsmessung im Feldberggebiet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gartenhütte,

Kronberg im Taunus, Buchholzweg, Nacht zum 21.08.2022

(pa)In Kronberg brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in eine Gartenhütte ein. Unbefugte betraten ein im Buchholzweg gelegenes Gartengrundstück und verschafften sich anschließend gewaltsam Zugang in einen Geräteschuppen. Zwar wurde aus diesem nichts entwendet, jedoch bedienten sich die Täter an offen zugänglich gelagerten Getränken, welche sie teils konsumierten und teils zerstörten. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich die Tat am späten Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Überholmanöver führt zu Unfall,

Kreisstraße 741, zwischen Weilrod Altweilnau und Usingen Merzhausen, 21.08.2022, gg. 12.45 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag wurde bei einem Verkehrsunfall, der sich aufgrund eines Überholmanövers auf der K741 bei Usingen Merzhausen ergab, ein Fahrradfahrer verletzt. Der in Eppstein wohnhafte 54-jährige Radler befuhr die Kreisstraße gegen 12.45 Uhr aus Richtung Weilrod kommend in Fahrtrichtung Merzhausen, als er von einem VW - gefahren von einem 36-Jährigen aus Weilrod - überholt wurde. Während des Überholvorgangs kam dem Volkswagen jedoch ein anderes Fahrzeug entgegen, sodass der VW-Fahrer ausweichen musste. Dabei touchierte er mit seinem Passat den Radfahrer, der - wie auch der Autofahrer - nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 54-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und dem Rennrad entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

3. Biker stürzt in Applauskurve,

L3004, zwischen Oberursel und Sandplacken, 21.08.2022, gg. 13.45 Uhr

(pa)Am Sonntag kam es auf der L3004 bei Oberursel zu einem Motorradunfall. Gegen 13.45 Uhr war ein 37-jähriger Flörsheimer mit seinem Motorrad von Oberursel kommend in Richtung Sandplacken unterwegs, als er in der sogenannten Applauskurve die Kontrolle über seine KTM verlor. Der Biker stürzte und rutschte eine Böschung hinab. Sein Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen. Der bei dem Sturz verletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Schaden an seinem Krad auf rund 1.000 Euro.

4. Zweiradkontrollen mit Geschwindigkeitsmessung im Feldberggebiet 19.08.2022,

Am Freitag hat die Polizei im Feldberggebiet erneut Motorradkontrollen durchgeführt. Zunächst wurde im Zufahrtsbereich des Feldbergplateaus der technische Zustand eintreffender Motorräder überprüft. Bei vier Bikes war aufgrund von Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen. Besonders negativ fiel darunter ein 63-jähriger Frankfurter mit seiner Harley-Davidson auf. Er hatte die vorgeschriebenen sogenannten "dB-Killer" (Schalldämpfer) aus seinem Auspuff ausgebaut, wodurch sein Fahrzeug übermäßig viel Lärm erzeugte. Die ausgebauten dB-Killer führte er in einer Satteltasche mit. Darüber hinaus trug er einen Schutzhelm, welcher für den öffentlichen Straßenverkehr nicht geeignet ist. Nach einer Verlegung der Kontrollörtlichkeit auf einen Parkplatz zwischen dem Roten Kreuz und dem Feldbergplateau wurden die Kontrollen durch eine vorgelagerte Geschwindigkeitsmessung ergänzt. Auf dem kurvigen Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Hierbei konnten elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wovon acht von Krafträdern und drei von Pkw begangen wurden. Negativer Spitzenreiter war ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Hadamar mit seiner BMW, welcher mit 93 km/h gemessen wurde. Der Fahrer eines Motorrades der Marke Kawasaki wurde mit 85 km/h gemessen und sollte der Kontrollstelle zugeführt werden. Bei Erblicken des Anhaltepostens missachtete er allerdings die Anhaltesignale und flüchtete. Nach einer kurzen Nacheile durch ein ziviles Polizeimotorrad konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Wie sich in der Kontrolle herausstellte, war der 43-jährige Fahrer aus Raunheim nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Halterin des Motorrads - eine 28-Jährige aus Frankfurt - fuhr als Sozia mit. Da auch sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die Halterin wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden bei den Kontrollen 49 Fahrzeuge - davon 44 Motorräder - kontrolliert. In 22 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

