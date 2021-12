Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Auffahrunfall in Wittmund wurde am Donnerstag eine Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 18 Uhr war eine 54 Jahre alte Seat-Fahrerin auf der Burhafer Straße in Blersum unterwegs und wollte nach rechts in die Fahnhusener Straße abbiegen. Als sie abbremste, erkannte dies ein nachfolgender 36-jähriger Seat-Fahrer zu spät und fuhr auf. Die 54 Jahre alte Frau wurde verletzt. Der Seat des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell