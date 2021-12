Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kollision im Kreisverkehr +++ Aurich - Drei Verletzte bei Unfall +++ Großefehn - Autofahrerin beim Abbiegen übersehen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Kollision im Kreisverkehr

Zwei Autos sind am Donnerstag in einem Kreisverkehr auf der Bundesstraße 72 in Norden zusammengestoßen. Ein 35 Jahre alter Mann fuhr gegen 17 Uhr mit einem Toyota aus Richtung Norddeich in den Kreisverkehr und übersah hierbei nach ersten Erkenntnissen eine 38 Jahre alte Frau mit einem VW. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf der Pfalzdorfer Straße in Aurich wurden am Donnerstag drei Personen verletzt. Gegen 17.40 Uhr überquerte nach ersten Erkenntnissen eine 52 Jahre alte Opel-Fahrerin die Pfalzdorfer Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Auf der Kreisstraße kollidierte sie dann mit einem 50 Jahre alten Ford-Fahrer. Der 50-Jährige, seine 18 Jahre alte Beifahrerin und die 52-jährige Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Autofahrerin beim Abbiegen übersehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Kanalstraße Süd in Großefehn. Ein 18 Jahre alter Toyota-Fahrer war gegen 17.40 Uhr auf der Kanalstraße Süd in Richtung Wiesmoor unterwegs. Als er nach links in die Straße am Schulzentrum fahren wollte, übersah er offenbar eine entgegenkommende 52-jährige Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall wurden der 18-Jährige, sein 50 Jahre alter Beifahrer und die 52-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

