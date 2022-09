Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Wedau: Person im Masurensee vermisst - Suchmaßnahmen bisher erfolglos

Duisburg (ots)

Am Samstag, 17.09.22, meldete sich gegen 18:10 Uhr ein Bürger über den Notruf der Polizei. Er gab an, dass sein Bekannter zu dessen auf dem See fahrenden ferngesteuerten Boot schwimmen wollte. Er sehe seinen Bekannten nicht mehr, aus dem Wasser sei er bisher nicht gekommen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei unter Beteiligung von Feuerwehrtauchern und mit Unterstützung eines Polizeihubschrauber blieben bisher erfolglos und wurden mit Eintritt der Dunkelheit abgebrochen. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus Moers. Die Fortsetzung der Suchmaßnahmen ist für den morgigen Sonntag vorgesehen.

