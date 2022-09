Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei schnappt berauschten Rollerfahrer

Duisburg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung sind am Donnerstagabend (15. September, 18:25 Uhr) zwei Männer auf einem Roller aufgefallen, von denen einer kein Helm trug. Als sie den Fahrer aufforderten anzuhalten, gab er Gas. Als der Rollerfahrer durch einen Fugängertunnel an der Blumenstraße auf die Fahrbahn der Kammerstraße fuhr, stieß er seitlich vor das Heck eines Mercedes. Beide Männer ließen den Roller liegen und rannten weg. Dabei verlor der Fahrer Drogen aus seiner Jackentasche und stürzte. Er konnte durch zwei Polizistinnen, die ihm hinterher gerannt waren, gestellt werden. Bei seiner Kontrolle berichtete der 22-Jährige, dass er den Roller erst vor wenigen Tagen gekauft hätte und gar keine entsprechende Fahrerlaubnis besäße. Zudem fiel ein Drogenvortest positiv aus, sodass ein Arzt dem jungen Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Die Einsatzkräfte stellten den Roller sowie die Drogen sicher und schrieben Anzeigen wegen des Unfalls und der Betäubungsmittel. Die Ermittlungen zum flüchtigen Sozius dauern an.

