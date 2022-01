Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Poller in der Innenstadt beschädigt

Greven (ots)

Am Freitag (21.01.2022) wurde die Polizei über einen beschädigten elektrischen Sperrpfosten (Poller) auf der Kirchstraße in Höhe der Hausnummer 5 in Kenntnis gesetzt. Den vorgefundenen Spuren nach ist ein größeres Fahrzeug gegen den Pfosten gefahren. Die Anstoßstelle war im oberen Bereich in 75 Zentimeter Höhe. Es wurde blauer Fremdlack sichergestellt. Der Sachschaden an dem Absperrpfosten beträgt nach ersten Schätzungen etwa 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

